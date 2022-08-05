Зазначається, що перед відходом рашисти замінували село протипіхотними та протитанковими мінами.

Бійці 93-ї ОМБр Холодний Яр впевнено йдуть уперед на Ізюмському напрямку. Напередодні бригада відтіснила рашистів за село Дібрівне і пересунула лінію фронту.

Відео зі звільненого села "Холодноярівці" опублікували на своєму ютуб-каналі.

Зазначається, що відрізані від постачання, окупанти тікали, кидаючи техніку, зокрема, кілька десятків танків та БМП. Одна БМП-3, розповідає офіцер 93-ї бригади Олександр, стане "донором" для української техніки, інша після невеликого обстеження буде бити окупантів.

Бійці зняли наслідки бойових дій та показали, як зараз виглядає Дібрівне.

Росіяни, ймовірно, створюють умови для наступу на Харків

Про це пише американський Інститут дослідження війни (ISW). Російська армія протягом кількох місяців утримувала позиції в районі Балаклії та Великої Комишувахи та може використовувати ці два райони як плацдарми для наступальної операції.

Утім, як зазначають експерти, вкрай малоймовірно, що російські сили захоплять Харківську область або Харків, враховуючи темпи просування росіян на Донбасі та проблеми з формуванням сил і тиловим забезпеченням.

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