Розвідка оприлюднила відео операції, що здійснена вчора на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Українська розвідка провела операцію на тимчасово окупованій території Запорізької області, в результаті якої знищено цистерни з пальним, а також порушено залізничне сполучення.

Про це мовиться у повідомленні ГУР в Telegram, де також оприлюднено кадри бойової операції

"24 травня 2025 року майстри ударних БпЛА підрозділів активних дій ГУР МО України вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним. Прицільних ударів по об’єкту окупаційної логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка. Щонайменше три цистерни з пальним знищено. Залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму ― порушене", - зазначають у розвідці.

Відео дня

ГУР наголошує, що збройна боротьба, спрямована на перешкоджання та параліч воєнної логістики московитів, триває.

Інші операції ГУР

Як повідомляв УНІАН, українська розвідка проводить операції й безпосередньо близько до Кремля. Зокрема, у квітні у місті Балашиха Московської області було підірвано авто, біля якого в цей момент проходив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ Ярослав Москалик. Як відомо, Москалик займався регулярним плануванням, координацією та підготовкою звітності щодо ударів по Україні із застосуванням ракет та дронів. Він вирішував питання вибору цілей, аргументував це, вирішував, яке застосувати озброєння тощо.

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