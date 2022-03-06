Захоплений ворожий "Панцир С1" повністю справний, зазначив журналіст.

Бійці тероборони захопили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1".

Про це написав журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

"Новенький і повністю справний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", захоплений українською теробороною. Схоже, це найшвидший спосіб переозброїти нашу армію сучасними системами ППО", - зазначив Бутусов.

За його словами, експортна ціна такого ЗРПК – до 20 мільйонів доларів.

"Це вже мінімум третій "Панцир", який втратила російська армія в Україні", - підкреслив журналіст.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська рф вдерлася на територію України. Пізніше українська Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Ворог атакував воєнні об'єкти, а потім використав різне озброєння та авіацію проти мирних населених пунктів.