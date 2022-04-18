Російські військові грабують і знищують все, що бачать.

Мародерство російських військових в Україні не має меж: хапають все, що бачать. Не став винятком смартфон 10-річної Іванки, який у неї відібрали на одному з блокпостів у Сумській області.

Історію зі щасливим кінцем розповіли у Генштабі ЗСУ.

Так, в полон до розвідувального підрозділу 93-ї бригади "Холодний Яр" потрапив солдат з російської Кантемирівської дивізії, у якого знайшли червоненький мобільний телефон, а також павербанк зі стразами. Спочатку окупант брехав, що це його речі.

Ба більше. телефоном він вже активно користувався, оскільки вставив туди SIM-карту одного з російських операторів та дзвонив додому. Проте в списку контактів були і українські номери, підписані "татусь" і "матуся". Холодноярці почали телефонувати на ці номери. Виявилося, що гаджет не загарбника, а 10-річної Іванки.

Як виявилося, 15 березня сім'я дівчинки виїхала евакуаційним коридором з Тростянця, який на той час був захоплений рашистами. До їхньої машини підійшли солдати РФ та наказали віддати всі телефони. Мати дівчинки відповіла окупантам, що гаджети розряджені. Сама сім'я перед виїздом видалила з телефонів Всі месенджери, щоб ворог не отримав будь-яку інформацію.

"Минуло близько трьох днів, на мій номер подзвонили хлопці і запитали: це ви матуся? Я відповіла – так. Дмитро з 93-ї бригади розповів, що вони у полоненого російського військового знайшли телефон", – згадує мати дівчинки.

Таким чином, гаджет, вкрадений російськими вояками, повернувся до дитини.

Раніше українська розвідка повідомляла, що окупанти "організували" ринок у Білорусі, де продають вкрадене в українців. В "асортименті" мародерського базару: від пральних машин і холодильників до дитячих іграшок і косметики. Також російські загарбники намагаються обміняти викрадену в українців валюту – долари і євро.

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