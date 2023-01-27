ЗМІ дізналися, що ватажок "вагнерівців" зараз узгоджує свої дії зверху.

Конфлікт між ватажком "Вагнера" Євгеном Пригожиним та його критиком Ігорем Стрєлковим-Гіркіним набирає обертів. "Кухар Путіна" придумав для опонента жорстоку помсту.

Як повідомляє проек "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело, Пригожину вкрай кортить показово покарати когось зі своїх критиків. Звісно, найкраще на цю роль підійде терорист Гіркін.

"Вчора в ПВК говорили, що Гіркіну надягнуть мішок на голову, привезуть і запишуть з ним відео, де він назве себе добровольцем "Вагнера". Служба безпеки ПВК підготувала досьє на цілу низку персон, у тому числі журналістів і військових експертів, яких задокументували на критиці "Вагнера". Пригожин хоче, щоб з ними записали відео, як вони кажуть, що стали добровольцями ПВК і підписують відповідні папери... Вони навіть не битимуть, там психологічно вміють пресувати", - заявило джерело.

За словами співрозмовника проекту, Пригожину зараз треба показати, що вплив у нього залишився - він дуже хоче відірватися на комусь. Наразі ватажок "вагнерівців" домовляється, щоб помсту критикам йому дозволили зверху.

"Так що, якщо Гіркін запише з сумним обличчям відео про те, що згоден стати в ПВК добровольцем (на камеру Пригожин йому навіть руку потисне тоді) - значить, Пригожин зміг домовитися зверху", - додало джерело.

Конфлікт Пригожина та Гіркіна

За даними ЗМІ, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин знаходиться в "сумному настрої". Річ у тому, що він побоюється спроб зруйнувати його ПВК, а також того, що в нього переманять найбільш підготовлені кадри до інших приватних компаній.

Нещодавно стало відомо, що ПВК "Вагнера" зазнала величезних втрат у війні з Україною: йдеться про загибель 40 тисяч завербованих в'язнів. На тлі цього найманці змушені змінювати свою тактику.

Найактивніше Пригожина критикував саме Гіркін. Він аргументовано пояснив, чому найманці його ПВК бездарні на полі бою та не можуть прорвати професійної оборони ЗСУ. Як стало відомо сьогодні, Пригожин запропонував Гіркіну зайняти керівну посаду у складі приватної компанії. За його словами, Гіркіну дістанеться роль, "згідно з його компетенцією", в одному зі штурмових підрозділів.

Вас також можуть зацікавити новини: