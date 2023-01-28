Між скандальними російськими терористами сталася чергова публічна сутичка.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин жорстко пройшовся по терористу Ігорю Стрєлкову-Гіркіну, з яким у них назріває конфлікт. У своїх висловлюваннях "кухар Путіна" продемонстрував усю "велич російської дипломатії".

Одне з російських видань попросило Пригожина прокоментувати, чим закінчилася історія із запрошення для Гіркіна очолити штурмовий підрозділ "Вагнера". Пригожин відповів аудіоповідомленням на понад дві хвилини.

За його версією, Гіркіну передали контактний номер "Вагнера", відбувся один телефонний дзвінок, але він ні до чого не призвів.

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"Впевнений, що Стрєлков поведе себе як останнє сс*кло. Далі його запросять в Луганськ. Там він потрапить на стандартну процедуру - раду командирів. Тільки після ради командирів можливо стати на будь-яку командну одиницю. На раді командирів, озлоблених на нього кілька десятків осіб скажуть йому: "У*обок, ти навіщо сюди приїхав, тварюко *буча? Навіщо ти, с*ченя, здав Слов'янськ? Розкажи, як ти, погань, брав гроші в Ахметова, що втекти з нього. Розкажи, як ти кинув хлопців?" І всі інші питання. Ймовірніше за все, після цього життя Стрєлкова не закінчиться, але питання поставлять", - заявив Пригожин.

За його словами, у "Вагнер" беруть людей, які повинні "прикривати спини" товаришів по службі. Тому незручних запитань Стрєлкову не уникнути.

При цьому Пригожин заявив, що останнє слово у командирській раді за ним. Якщо Стрєлкова погодять, він вирушить у тренувальний табір, де йому ставитимуть всі питання знову.

"Якщо все мине благополучно, через місяць-другий його кинуть в саме пекло, де він повинен довести свою надійність. Залишиться живим - я потисну йому руку. Спробує втекти - п*сцю йому на обличчя. Загине героєм - поховаємо з почестями. Така перспектива роботи в ПВК "Вагнер" у Стрєлкова", - заявив Пригожин.

Втім, він може пройти шлях рядового "вагнерівця" з відбором та підготовкою.

Гіркін відреагував оперативно на спіч опонента. Він підтвердив, що дійсно мав бесіду щодо своєї участі у бойових діях у складі "Вагнера". Йшлося про те, що терорист мені протягом двох діб мав би вирушити до Луганська для особистої бесіди.

"Однак останній публічний виступ пана Пригожина, в якому пролунав потік найвідвертішої брехні на мою адресу, повністю виключає можливість моєї участі в даній ПВК. Я не зможу служити під керівництвом людини, яка відкрито звинуватила мене в зраді Росії. Не кажучи вже про брудні образи, якими ці звинувачення супроводжувалися. Крапка", - заявив Гіркін.

Конфлікт Пригожина та Гіркіна

За даними ЗМІ, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин знаходиться в "сумному настрої". Річ у тому, що він побоюється спроб зруйнувати його ПВК, а також того, що в нього переманять найбільш підготовлені кадри до інших приватних компаній.

Нещодавно стало відомо, що ПВК "Вагнера" зазнала величезних втрат у війні з Україною: йдеться про загибель 40 тисяч завербованих в'язнів. На тлі цього найманці змушені змінювати свою тактику.

Найактивніше Пригожина критикував саме Гіркін. Він аргументовано пояснив, чому найманці його ПВК бездарні на полі бою та не можуть прорвати професійної оборони ЗСУ. Як стало відомо сьогодні, Пригожин запропонував Гіркіну зайняти керівну посаду у складі приватної компанії. За його словами, Гіркіну дістанеться роль, "згідно з його компетенцією", в одному зі штурмових підрозділів.

Як повідомлялося вчора, Пригожин придумав для Гіркіна жорстоку помсту. Пригожину зараз треба показати, що вплив у нього залишився - він дуже хоче відірватися на комусь. Наразі ватажок "вагнерівців" домовляється, щоб помсту критикам йому дозволили зверху.

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