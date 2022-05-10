Серед людей, яких окупанти незаконно вивезли з міста, 70 дітей.

Ситуація у заблокованому окупантами Маріуполі залишається важкою. Протягом 9 травня російські військові незаконно вивезли з міста 400 людей, серед них 70 дітей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. На зараз. За вчора окупанти депортували з Маріуполя 400 людей", - зазначив він.

За словами Андрющенка, серед незаконно вивезених маріупольців – 70 дітей.

Окрім цього, за певними оцінками, на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі ще залишаються цивільні особи. Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив під час брифінгу.

"Ми спілкуємося з нашими військовими, і для того, щоб можна було на 100% сказати, що завершилася евакуація місцевого населення, потрібен стійкий режим тиші, щоб була змога піти по всім бомбосховищам і перевірити, чи всі евакуювалися. На жаль, такої змоги не дають... Тільки, коли буде стійкий режим тиші, ми зможемо дати відповідь на питання, є цивільні чи немає", - сказав Бойченко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що після бомбардування "Азовсталі", яке окупанти почали 9 травня, захисники втратили зв'язок з госпіталем. На заводі є поранені.

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