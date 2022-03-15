Днями російські окупанти практично зруйнували лікарню.

Російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування у Маріуполі.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Таку звістку встиг передати один з працівників лікарні. Далі – цитата: "З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки…До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам не можна", - повідомив Кириленко.

За його словами, днями російські окупанти практично зруйнували лікарню. В основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття, але персонал і пацієнти залишалися у пристосованому підвальному приміщенні - працювати і лікуватися.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські захисники продовжують обороняти Маріуполь, який оточили російські окупанти. У важких боях полк "Азов" знищив багато важкої техніки ворога.

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