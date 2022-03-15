Віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що досі не вдається доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя.
Про це вона повідомила в ефір інформаційного телемарафону.
"Залишається величезна проблема з Маріуполем. Наш гуманітарний конвой не може потрапити з Бердянська до Маріуполя. І ті 84 км, які ми не можемо вже четверту добу подолати, залишаються все ж перед нами", - сказала вона.
Верещук також розповіла, що досі не вдається провести евакуацію всіх бажаючих на Київщині.
"Не вдалося (всіх евакуювати). Іванків і цей напрямок, неможливо зараз це зробити. Люди дуже просять. Ми це знаємо. Ми вимагаємо відкрити там коридори. Сьогодні Броварський напрямок теж погано працює. Якоюсь мірою десь потроху, по 10-20 автобусів вдається", - зазначила Верещук.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- У Маріуполі йдуть запеклі бої. Окупанти практично зруйнували місто. Гуманітарні коридори не працюють.