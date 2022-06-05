Планується, що наприкінці наступного тижня судна будуть в Ізмаїлі.

Блокаду українських портів планують прорвати, в тому числі, за допомогою річкового контейнеровоза з Ізмаїла.

Про це повідомив глава Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

За його словами, в кінці травня в Ізмаїлі вперше був сформований контейнерний караван в Констанці у складі самохідного судна "Капітан Ширков" і п'яти барж. На сьогоднішній день розвантажувальні роботи в Констанці завершені, і караван частково завантажений імпортним вантажем.

"Ми починали контейнерні перевезення з невеликих обсягів, у квітні-травні частка експортних вантажів в рази перевищувала імпорт. Але нам вдалося знайти баланс, зацікавити фрахтувальників, сформувати потрібні обсяги вантажу в обох напрямках. Наша ідея сформувати контейнерний караван спрацювала, попит на контейнерні перевезення буде рости – ми це вже відчуваємо", – зазначив Москаленко.

Нагадаємо, в МЗС України відповіли на заяву Лаврова про розмінування портів.

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