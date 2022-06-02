За словами глави держави, буде і міграційна криза в Європі, бо люди шукатимуть порятунку від голоду.

Продовольча криза, яка виникне через блокування українських портів Росією, призведе до масштабних протестів у Європі.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час відеовиступу на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі.

Він зазначив, що серед про безпекових викликів - це блокада Російською Федерацією українських портів.

"Через цей акт агресії Російської держави світ на порозі продовольчої кризи. І це не просто якась проблема з продовольством. Це дефіцит на ринку. Це катастрофічне зростання цін на базові продукти. Це загроза голоду для десятків мільйонів людей у різних країнах", - наголосив Зеленський.

За його словами, якщо цьому не запобігти, то "отримаємо проблему політичного хаосу в деяких державах Африки, Азії", а отже, міграційну кризу у Європі, коли люди з країн, які страждають від голоду, шукатимуть порятунку.

"Також продовольча криза неминуче призведе до масштабних протестів і в європейських країнах. Багатьом урядам доведеться пояснювати протестувальникам на вулицях різних європейських міст, чому наш континент опинився в заручниках однієї держави (ця держава – Росія) і однієї людини в Москві, яка віддала наказ щодо морської блокади України", - наголосив президент України.

Він наголосив, що на такі загрози країни Європи повинні реагувати вже зараз.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що без аграрного експорту з України десятки країн вже зараз опинилися на межі дефіциту продовольства. Він закликав світ тиснути на Росію для зупинення агресії, наслідків якої зазнає не тільки Україна.

Вас також можуть зацікавити новини: