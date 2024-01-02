Крім того, до 6 січня в області проводяться заходи щодо виявлення розвідувально-диверсійних груп.

У Київській області комендатурі і співробітникам поліції поставили завдання "шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію", на блокпостах. Про це повідомив Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у відповідь на запит "Української правди".

"З метою сприяння військовому командуванню у впровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, відповідно до пунктів 5.4.2. протоколу засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області від 18 грудня №229, Головному управлінню Національної поліції в Київській області, управлінню патрульної поліції в Київській області ДПП, комендатурі Київської області поставлено завдання: "у взаємодії опрацювати та впровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах в межах Київської області, з метою виявлення осіб, що вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку", – йдеться в документі.

У Київському обласному ТЦК наголосили, що співпрацюють зі співробітниками поліції і діють тільки в рамках чинного законодавства.

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Зазначається, що з 26 грудня 2023 року і по 6 січня 2024 року на території Київської області проводяться "заходи, передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Йдеться про заходи щодо виявлення розвідувально-диверсійних груп. При цьому у відповіді на запит журналістів в ТЦК не уточнили, чи впроваджено заходи з пошуку ухильників на блокпостах лише на цей період.

Мобілізація в Україні: останні новини

У Верховній Раді не виноситимуть на розгляд законопроект про мобілізацію, поданий до парламенту 25 грудня 2023 року, в нинішньому вигляді. Як зазначила заступник голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, проводитиметься робота над копромісним законопроектом.

Тим часом президент України Володимир Зеленський прокоментував зниження мобілізаційного віку з 27 років до 25. За його словами, альтернативи цьому кроку на цей момент немає.

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