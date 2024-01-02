Оновлена версія буде "компроміснішим варіантом", в якому врахують зауваження з боку омбудсмана, а також "певні побоювання, щоб не було корупційних норм".

Заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук із фракції "Слуга народу" запевнила, що в оригінальному вигляді законопроект про мобілізацію не буде виноситися на голосування в ВР.

"Це буде версія, напрацьована Комітетом з питань безпеки та оборони. Вже цього тижня велика міжвідомча робоча група почне працювати над компромісним варіантом законопроекту про мобілізацію, який би дозволив його проголосувати в сесійній залі. Це велика міжвідомча робоча група. Адже маємо зауваження від Уповноваженого з прав людини", - сказала вона.

За її словами, також є певні занепокоєння, щоб не було корупційних норм.

"Та норма, коли воєнкоми самі можуть вирішувати, кого вносити і кого прибирати зі списку боржників, тобто людей, які не прийшли до ТЦК. Очевидно, якісь їхні права можуть бути порушені. Все має бути в зрозумілий і справедливий спосіб", - додала вона.

Кравчук впевнена, що ракети над головою - найкраще нагадування, що повномасштабна війна триває і екзистенційна загроза для нашої держави нікуди не зникла.

Закон про мобілізацію - деталі

Нагадаємо, 25 грудня у ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонував низку змін, зокрема, встановлення обов'язку для громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку, мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою уповноваженого представника районного (міського) ТЦК або поліцейського. Окрім того, були запропоновані тимчасові обмеження, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації.

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив як будуть усунуті окремі норми законопроекту про мобілізацію, що порушують базові права, закріплені у Конституції України.

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