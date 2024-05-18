Ворог, зокрема, хоче створити плацдарм, аби убезпечити свої прифронтові населені пункти від роботи ДРГ.

Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, пояснив, навіщо російським окупантам наступ у Харківській області. Зокрема, в ефірі телемарафону він відповів на запитання щодо ситуації у Харківській області та оперативно-тактичного задуму російських окупантів.

"Вони намагаються переміститися на територію України для того, щоб створити, перше - плацдарм на території України за межами кордону для того, щоб убезпечити в їхньому розумінні, власне, їхні прифронтові населені пункти від роботи диверсійно-розвідувальних наших груп. Вони дуже бояться, що "Добровольчий корпус" може в будь-який момент провести повторно свої військові операції на цих напрямках", - зазначив Тимочко.

Крім того, додав він, у росіян стояло завдання на оперативному рівні змусити українські війська задіяти свої стратегічні резерви на цьому напрямку.

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"Вони намагалися вивчити наші спроможності, хронологічну можливість переміщення резервів, з яким озброєнням, які типи, види боєкомплекту у нас є, у наших резервів. І також зрозуміло, що вони намагалися це підсилити інформаційною кампанією. І з метою дискредитації нашого що командування, що уряду", - зауважив військовослужбовець.

Також, продовжив він, у російських загарбників був розрахунок на те, що це відволіче увагу, зокрема від Лимано-Куп’янського напрямку.

"Що вони змусять нас, скажімо, з прифронтових ліній забирати резерви чи перекидати додаткові сили", - сказав Тимочко.

Водночас, за його словами, станом на сьогодні ситуація така, що, по суті, самі росіяни знімають свої резерви з інших напрямків, зокрема з Куп’янського, аби підсилити ті свої підрозділи, які знаходяться на півночі Харківщини, в районі Липців та Вовчанська.

"Там бої дійсно відбуваються активні досить", - сказав голова Ради резервістів.

На запитання, чи вдасться росіянам обійти Вовчанськ, Тимочко зазначив, що обхід з флангів - це тактика росіян.

"Воно могло б бути ефективним, скажімо, в перші, буквально, години такого наступу. … Тепер, коли їхній задум зрозумілий, коли на тактичному, на оперативному рівні вже задіяні і наші резерви, і ресурс, і також є артилерія, і вже теж не таємниця, що вже й авіація українська працює в тому напрямку, тож казати, що … їм вдасться обійти місто з флангів, - на даному етапі це не відповідає дійсності", - підкреслив Тимочко.

Військовослужбовець також зауважив, що Часів Яр залишається одним із пріоритетних напрямків для російських окупантів.

Останні новини з Харківського напрямку

Як повідомляв УНІАН, раніше у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що на Харківському напрямку Сили оборони України ЗСУ намагаються відтіснити ворога в напрямку Глибокого. Водночас російські загарбники не припиняють спроб прорвати оборону українських військ.

Тим часом росіяни знову атакували Харків та область, унаслідок чого є загибла та поранені, серед яких - діти.

Так, унаслідок ворожого удару по Харкову пʼятеро людей отримали уламкові поранення, серед них - двоє дітей: 13 та 16 років - легкі. Кілька приватних будинків було зруйновано. Крім того, у Вовчанській громаді загинула жінка, а ще пʼятеро людей зазнали поранень.

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