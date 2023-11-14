Найбільше атак з боку противника на Авдіївському напрямку відбувається на півдні Авдіївки.

Російські окупаційні війська збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку. Крім того, загарбники нарощують застосування авіабомб у Донецькій області.

Про це заявив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. За його словами, найбільше атак з боку противника відбувається на півдні Авдіївки.

Він зазначив, що в останні три дні росіяни почали активніше скидати керовані авіабомби на Донецьку область. Лише 13 листопада на Донеччину ворогом скинуто 30 бомб з літаків Су-35.

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Водночас Штупун зауважив, що для штурмів на Донеччині російські окупаційні війська постійно залучають колишніх ув’язнених, а також тих, хто ніколи не брав участі у бойових діях. Речник Обʼєднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку наголосив, що такі дії призводять до дезорієнтації російських бойових підрозділів та потрапляння їх до українського полону.

Олександр Штупун зазначив, що на деяких напрямках російські окупанти збільшують кількість атак, роблячи "більше відволікаючі спроби для того, щоб ми не могли перекидати певні свої сили на інші напрямки".

"Наприклад, на Мар’їнському напрямку ворог продовжує тиснути за підтримки авіації. Минулої доби зафіксовано в районі Мар’їнки та Новомихайлівки аж 24 атаки окупантів, а зазвичай там фіксується 15-20 атак. Ворог збільшив кількість, але не якість. Тому що атакує невеликими піхотними підрозділами, до відділення – до 10 осіб", – пояснив він.

Війна в Україні: важливі новини

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що окупанти активізували штурми в районі Авдіївки Донецької області через те, що президенту РФ Володимиру Путіну потрібні тактичні результати до того, як він оголосить про висування своєї кандидатури на чергові президентські вибори. Зеленський зауважив, що чим більше російської сили зараз буде знищено під Авдіївкою – тим гіршим для окупантів буде загальний перебіг цієї війни.

Тим часом на Лимано-Купʼянській лінії українські військові завдають ворогу чималих втрат. Так, протягом двох тижнів на лінії відповідальності ОСУВ "Хортиця" окупанти втратили 4214 військовослужбовців та понад 500 одиниць військової техніки.

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