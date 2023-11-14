Як вважає президент України, чим більше російської сили зараз буде знищено під Авдіївкою - тим гіршим для ворога буде загальний перебіг цієї війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники штурмують Авдіївку Донецької області через те, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче здобуття тактичних результатів на полі бою перед оголошенням про висування на президентські вибори у 2024 році.

"Ми маємо розуміти, що у Путіна зараз дуже цинічна і конкретна політична мета, і він готовий вбити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат, тоді, коли планує оголосити про свої вибори", – наголосив Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

У зв'язку з цим, як відзначив глава держави, Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом.

Відео дня

"Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на нашу надзвичайну вдячність. Справжні герої!" – підкреслив Зеленський.

"Чим більше російської сили зараз буде знищено під Авдіївкою, тим гіршою для ворога буде загальна ситуація, загальний перебіг цієї війни", – констатує Зеленський.

Також президент України сказав, що хоче особливо відзначити воїнів 53-ї та 110-ї окремих механізованих бригад і артилеристів 55-ї окремої артилерійської бригади.

"Усі вони б’ються саме на Авдіївському напрямку й цими днями дали Україні найкращі результати. Дякую вам, воїни!" – додав Зеленський.

Крім того, глава держави відзначив бригади, які воюють на інших напрямках і заслуговують вдячності.

"Це 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Її воїни захищають Куп’янський напрямок. Дуже потужно. Дякую! Лиманський напрямок – 68-ма окрема єгерська бригада. Молодці, хлопці! І, звичайно, Бахмутський напрямок. Артилеристи 26-ї бригади, 92-га окрема штурмова бригада та 30-та окрема механізована бригада. Я дякую всім вам, воїни", – повідомив президент.

Активізація РФ на Авдіївському напрямку

Авдіївський напрямок наразі – один із найгарячіших на фронті. Російські терористи за підтримки авіації штурмують місто, намагаючись його оточити, але ЗСУ тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Варто зазначити, що росіяни активізувалися під цим містом на початку жовтня і вже зазнали величезних втрат. За відомостями головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якими він поділився 10 листопада, Росія за місяць активного штурму Авдіївки втратила 10 тисяч осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: