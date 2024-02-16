Росія посилює тиск на Адвіївку.

Сили оборони України за поточну добу відбили 27 атак російських загарбників в районі Авдіївки Донецької області.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

Зокрема, на Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 27 атак в районі Авдіївки та ще 2 атаки поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. Там ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити місто. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка, Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали до 20 населених пунктів, серед них Авдіївка, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське Донецької області.

Крім того, на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак біля Богданівки, Іванівського, Андріївки Донецької області, де ворог теж намагався покращити тактичне положення. Він завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

Також на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 7 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 8 атак поблизу населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області. Росіяни завдавали авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Терни Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

Водночас на Запорізькому напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Мала Токмачка, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій українських військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ромашкове, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню Херсон.

ЗСУ відходять з частини позицій у межах Авдіївки

16 лютого, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив інформацію, що у межах міста Авдіївка тривають запеклі бої.

Водночас після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

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