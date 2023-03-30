За словами генерала США, "вагнерівці" зазнають величезних втрат в районі Бахмута.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що зараз у боях за Бахмут Донецької області беруть участь близько 6 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Крім того, там воюють приблизно 20-30 тисяч завербованих рекрутів.

"Зараз вони ("вагнерівці" – ред.) ведуть бойові дії переважно в Бахмуті. Там близько 6 тисяч або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тисяч рекрутів, яких вони набирають, багато з яких вийшли з в'язниць", – цитує слова Міллі CNN.

Американський генерал наголосив, що "вагнерівці" зазнають величезних втрат в районі Бахмута. За його словами, українські захисники завдають їм "багато смертей та руйнувань". Міллі додав, що битва за Бахмут перетворилася для росіян на "бійню".

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Бої за Бахмут

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни продовжують зосереджувати на Бахмутському напрямку свої найбільші наступальні спроможності. Ворог також посилює інформаційно-психологічні операції довкола теми боїв за Бахмут.

Очільник Міноборони Олексій Резніков наголосив, що росіяни зазнають величезних втрат під час свого наступу, який "іде повним ходом". Лише на Бахмутському напрямку ворог втрачає в середньому 500 вояк убитими або пораненими на день. Таким чином, там РФ вичерпує свої наступальні можливості.

Водночас військовий експерт Сергій Згурець вважає, що наступ окупантів на Бахмутському напрямку сповільнився майже до повної зупинки. На його думку, це є результатом виснаження російських окупаційних військ.

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