Українські воїни використали проти ворога міномети.

У місті Бахмут Донецької області українські прикордонники завдяки мінометам зупинили атаку російських загарбників.

Супротивник орієнтовно втратив п’ять посіпак - поранено трьох ворогів, а двох - ліквідовано, повідомило Міністерство внутрішніх справ України у своєму каналі в Telegram.

"Артилерійські міни від наших оборонців влучили точно біля солдат РФ, які намагалися забігти до зруйнованої споруди. Це призвело до "розсіювання" піхоти і неможливості подальшої атаки", - зазначили у МВС.

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Вороги вже тривалий час намагаються наступати на сході української держави й захопити, зокрема, Бахмут. Вранці 27 квітня Генштаб Збройних сил України повідомив, що росіяни зосередили головні зусилля на спробах наступу на Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках. На цих напрямках упродовж минулої доби наші захисники відбили понад 50 атак з боку супротивника.

Окупанти вже зазнали величезних втрат на нашій землі. Загальні втрати росіян в Україні на 27 квітня становлять приблизно 188 920 загарбників.

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