Бої велись також у районі Піщанівки-Підступного.

Збройні сили України зберігають обмежені позиції на лівому березі Дніпра та, можливо, тимчасово посилили атаки у Херсонській області.

Як повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на українські та російські джерела, що бойові дії продовжуються у Кринках. За словами росіян, українські сили зберігають обмежену присутність.

Один мілблогер стверджував, що Сили оборони також вели атаки на південний захід від цього населеного пункту у районі Піщанівки-Підступного, для відволікання російських військ від Кринків. Це було зроблено, оскільки українські війська підтягли до цього району додаткові резерви.

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Як зазначається, українські війська зосереджені у дачному районі біля Антонівського мосту.

Ситуація на Лівобережжі Херсонської області

Через шість місяців після форсування Дніпра та захоплення плацдарму в селі Кринки на лівому березі, українська морська піхота — переважно 35-та бригада — не лише утримує свої позиції, але й повільно йде до сусіднього поселення Козачі Лагері. У Forbes розповіли про загальну ситуацію на цій ділянці фронті.

Як повідомляли в ОК "Південь", російські окупаційні війська продовжують "мʼясні штурми" села Кринки на лівобережжі Дніпра на Херсонщині. При цьому ворог не застосовує під час атак бронетехніку. З логістикою в українських сил на тій ділянці зараз "не дуже все добре".

"Усім зрозуміло, що коли в тебе за спиною Дніпро, з логістикою не дуже все добре. А в окупантів при тому, що в них за спиною суходоли і є можливості відходу і на обладнані позиції, проте невикористання в штурмах бронетехніки в них триває як командирське ембарго.", - зазначила речниця Наталія Гуменюк.

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