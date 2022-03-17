Завали далі розбирають.

З-під завалів драмтеатру в Маріуполі, на який вчора російський літак скинув бомбу, врятували 130 людей, роботи тривають.

Про це у Facebook написала народний депутат Ольга Стефанишина.

"Хороші новини, яких ми так потребуємо. Бомбосховище під драмтеатром Маріуполю – витримало. Уже вдалося врятувати близько 130 жителів. Завали далі розбирають. Це справжнє диво", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру у Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід у бомбосховище, і через триваючий обстріл була відсутня інформація щодо постраждалих.

Сьогодні, 17 березня, народний депутат України Сергій Тарута повідомив, що бомбосховище драматичного театру в Маріуполі після вчорашнього авіаудару російських фашистів вціліло і люди, які там перебували, вижили. Згодом це підтвердила омбудсмен Людмила Денісова.

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