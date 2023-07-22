Терорист вижив, але його побратими поранені.

Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" і колишній "голова уряду" так званої "ДНР" Олександр Бородай потрапив під обстріл в районі Бахмута, повідомляє очолюваний ним "Союз добровольців Донбасу".

Авто, в якому знаходився Бородай, як стверджується, було атаковано на виїзді з позицій під Бахмутом.

Два офіцери штабу бригади, що знаходилися на задньому сидінні авто, поранені. Бородай і водій авто не постраждали.

"Після третього прильоту автомобіль комбрига був зрешечений осколками. Вибух був у спину машини, в результаті чого були поранені два офіцери штабу бригади, що знаходилися на задньому сидінні авто", – йдеться в повідомленні.

Хто такий Олександр Бородай

Олександр Бородай – російський політик, терорист, один з ідеологів "русского міра". У 2014 році був "прем'єром" так званої "ДНР", заступником ліквідованого голови "ради міністрів" "ДНР" Олександра Захарченка. З 2015 року очолює "Союз добровольців Донбасу", організацію, що брала активну участь в наборі і відправці бойовиків для виконання бойових завдань з "демілітаризації і денацифікації" України.

Внесений до списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці Україні. Щодо Бородая ввели санкції ЄС, Великобританія, США, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Нова Зеландія і Україна.

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