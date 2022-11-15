Віце-президент ЄК заявляє, що Україна на щоденній основі повинна отримувати боєприпаси до систем, які вже були надані раніше.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель обіцяє, що країни-члени Євросоюзу нададуть Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель повідомив на брифінгу за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони країн-членів Євросоюзу.

Високий представник ЄС заявив, що постачання зброї в Україну відбувається безперервно щодня.

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Він зазначив, що Україна вже отримала різні системи озброєння і потребує боєприпасів до них, аби ці види озброєння були повноцінно дієвими. Він заявляє, що боєприпаси треба постачати на щоденній основі.

"І найбільш важливий запит (від України), який ми отримали, - це, безсумнівно, можливості протиповітряної оборони. Україну руйнують з повітря із застосуванням дронів, летючих бомб і ракет", - наголосив Боррель.

У цьому зв'язку він сказав, що Україна потребує більше систем ППО.

"І це те, що ми збираємося надати", - заявив високий представник ЄС.

Масована ракетна атака Росії по Україні 15 листопада

15 листопада Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що окупанти випустили по Україні 100 ракет.

У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.

Також відомо про вибухи та влучання в об'єкти інфраструктури у багатьох областях країни.

Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК "Укренерго" енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні. В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, сьогодні Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. За його словами, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.