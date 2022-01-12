Окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Минулої доби, 11 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав смертельне поранення.

Про це повідомили в штабі ООС.

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Окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз - біля Новотошківського (Луганська область).

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", - доповіли в штабі.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

З опівночі і до 7-ї ранку 12 січня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

10 січня на Донбасі двоє військовослужбовців загинули, підривавшись на вибуховому пристрої.

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