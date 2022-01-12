Минулої доби, 11 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав смертельне поранення.
Про це повідомили в штабі ООС.
Читайте такожУ розвідці розповіли про проблему окупантів на ДонбасіУ вівторок збройні формування Російської Федерації продовжили ігнорувати домовленості щодо припинення вогню.
Окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз - біля Новотошківського (Луганська область).
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", - доповіли в штабі.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
З опівночі і до 7-ї ранку 12 січня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
10 січня на Донбасі двоє військовослужбовців загинули, підривавшись на вибуховому пристрої.