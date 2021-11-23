Стан здоров’я одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий.

Двоє військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів російських окупаційних військ на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС в Facebook.

Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий.

Упродовж минулої доби, 22 листопада, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, три з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте такожCNN: Білий дім обговорює надання Україні додаткової зброїВ напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Причепилівки ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В районі Лебединського окупанти відкривали вогонь два рази, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Біля Кам’янки російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Павлополя противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 ранку, 23 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Автор: Віолетта Орлова