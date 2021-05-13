Бойових втрат серед бійців Об’єднаних сил немає.

З початку доби на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Читайте такожБойовики на Донбасі обстріляли автомобіль групи розмінуванняЗокрема, ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Верхньоторецьке.

З великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів окупанти двічі здійснили обстріл у напрямку Пісків.

Біля населеного пункту Новотроїцьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

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Автор: Леся Лещенко