Бойовики гатили зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Станом на 7:00 ранку 2 вересня окупанти двічі порушили режим "тиші" та поранили поблизу Золотого-3 бійця Збройних сил.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу в Facebook.

Бойовики гатили по позиціях військових зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Український боєць внаслідок ворожого вогню дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги його евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я військового – задовільний.

Читайте такожУкраїнська сторона в ТКГ вимагає від РФ не порушувати перемир'я на ДонбасіВодночас протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. У ніч на 2 вересня осколкове поранення отримав один воїн ЗСУ. Його теж госпіталізували медики.

1 вересня російські найманці двічі обстріляли Золоте-4 з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Біля Авдіївки ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.

Поблизу Новозванівки – станкові протитанкові гранатомети й великокаліберні кулемети.

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі Причепилівки та Невельського противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Широкиного російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку селища Піски ворог застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Біля Новолуганського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Автор: Яна Ставська