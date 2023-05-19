Захопити новий російський безпілотник вдалося відносно неушкодженим.

Біля Кремінної на Луганщині боєць Національної гвардії України "Лютий" зміг захопити майже неушкодженим рідкісний ворожий безпілотник.

Як повідомили в МВС, приземлена "пташка" – "Елерон" – використовувалася для повітряної розвідки та спостереження. Дані з ворожого БПЛА-розвідника спрацюють на користь Сил оборони.

"Мені вдалося захопити цей новий російський безпілотник відносно неушкодженим. Тому вважаю полювання успішним, а цікаві дані з цього дрона було передано відповідним інстанціям Силам оборони України", – розповів боєць 31-ї бригади Національної гвардії України.

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Російський БПЛА "Елерон" у війні проти України

"Елерон" – БПЛА російського виробництва, що використовується для повітряної розвідки та спостереження. Його розробило російське підприємство ЕНІКС в 2003 році. У 2007 його почали використовувати російські рятувальники, зокрема, для виявлення лісових та ландшафтних пожеж.

Неодноразово повідомлялося про використання росіянами цих дронів у війні против України. Зокрема, минулого тижня таку "пташку" збили на Таврійському напрямку, ще одну - в квітні. Також про збиття дронів цього типу повідомлялося влітку 2022 року.

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