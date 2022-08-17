Збито дрон-камікадзе "Ланцет-3" та БПЛА "Елерон-3".

Бійці 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу зі стрілецької зброї збили два російських безпілотники.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у соціальній мережі Facebook.

"Українське небо буде чистим! Воїни одного з підрозділів 28 ОМБр нещодавно збили одразу 2 ворожих безпілотники: дрон-камікадзе "Ланцет-3" та розвідувальний БПЛА "Елерон-3", - йдеться у повідомленні.

Для знищення ворожих безпілотних літальних апаратів вони використали лише особисту стрілецьку зброю.

У бригаді відзначають, що лицарські постріли обійшлися Російській Федерації у кілька мільйонів рублів.

Як повідомляв УНІАН, у липні на півдні України загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, полковник Віталій Гуляєв.

Бійці його бригади відбивали спроби висадки морських десантів в Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, що раніше у Харківській області українські військовослужбовці знищили російський БПЛА за допомогою американського переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер".

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