Окупанти зіткнулися із проблемами під час запуску дронів.

Окупаційні війська Російської Федерації, які перебувають на території Херсонської області, отримали безліч бракованих безпілотних літальних апаратів.

Як повідомляється у Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар "АТЕШ", про це партизанам стало відомо від агентів з 80-ї та 61-ї бригад Збройних сил Росії. За їхніми словами, під час застосування дрони часто втрачають зв'язок з операторами та вибухають. Внаслідок цього отримали поранення щонайменше двоє російських операторів БПЛА:

"Останнім часом поставки FPV-дронів на зазначену ділянку різко збільшилися, зокрема оптоволоконних. Однак, ймовірно, у ланцюжок поставок втрутилися небайдужі люди - і тепер кожен запуск для ворога перетворюється на російську рулетку".

Браковані дрони для окупантів

Нагадаємо, у лютому в Росії заявили, що їхні волонтери передали солдатам FPV-окуляри, які вибухають під час застосування. Повідомлялося, що самі волонтери нібито не знали, що пристрої містять вибухівку.

Відео дня

За даними джерел УНІАН у спеціальних службах, цю операцію провела українська розвідка. Велику партію окулярів обладнали функцією дистанційного підриву.

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