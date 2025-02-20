Всередині окулярів, які передали пілотам FPV російські волонтери, була вмонтована вибухівка.

Серед російських пілотів FPV-дронів сталася серія вибухів спецокулярів під час їхнього використання. Російські пропагандисти повідомили про десятки таких випадків у кількох областях РФ на початку лютого.

Як повідомили УНІАН джерела в українських спецслужбах, за операцією стоять фахівці Головного управління розвідки (ГУР) України. Зокрема, всередині окулярів, які передали пілотам FPV російські волонтери, була вмонтована вибухівка.

За словами причетних до операції, для виконання завдання було придбано велику партію FPV окулярів для пілотів ЗС РФ. Фахівці української розвідки додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву. Після цього, у координації з ГУР, російські волонтери безоплатно, в якості благодійної допомоги, відправили "вибухові" окуляри до підрозділів БПЛА ворожої армії.

Відео дня

"Тепер на пілотів FPV дронів ЗС РФ почала масово сходити "Божа кара", за тих безневинно вбитих ними людей і звірства, які вони вчиняють. Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер "бандерівські криївки", де виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів, є вже не тільки в українських Карпатах, а і в російському Сибіру", - зазначають автори операції.

"Сьогодні жахи війни відбуваються у буквальному сенсі просто на очах ворожих FPV-пілотів. Це заслужене покарання за ті воєнні злочини, які російські окупанти щодня вчиняють проти України", - повідомили у спецслужбі.

Крім того, джерела в ГУР підкреслили, що тривала й складна операція з випалювання ворожих очей триває.

Вибухи в РФ

У ніч на 7 лютого на території військової частини 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильних вибух. Вибухівка знищила два радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам. Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу - перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора:

Військова частина, на якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.

Вас також можуть зацікавити новини: