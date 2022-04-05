27 лютого ціла рота армії РФ перейшла на український бік, щоб "захистити українців від справжніх фашистів".

У Києві сьогодні, 5 квітня 2022 року, проходить брифінг за участю російських військових, які добровільно погодилися воювати за Україну в складі легіону "Вільна Росія".

Подивитися трансляцію можна на YouTube-каналі інформагентства "Інтерфакс-Україна".

Як раніше повідомляв УНІАН, за Україну проти російських окупантів зголосився воювати легіон "Вільна Росія", який було сформовано із роти (понад 100 осіб) армії РФ, що добровільно перейшли на українську сторону.

За словами командира роти, 27 лютого за допомогою співробітників СБУ вони перейшли на український бік, щоб "захистити українців від справжніх фашистів". Земляків, військових путінської армії, він закликав вступати до лав "Вільної Росії", щоб разом врятувати також власні народ і країну "від приниження та розрухи".

Перші добровольці легіону "Вільна Росія" вже розпочали індивідуальну попередню підготовку. Зокрема, особовий склад легіону під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України вивчив особливості роботи шведсько-британської переносної протитанкової керованої ракети малої дальності NLAW. Командири підрозділів "Вільної Росії" ознайомилися з оперативною обстановкою на фронтах.

Також у легіоні висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти "ланцюгових собак режиму Путіна – кадировців".