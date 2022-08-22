Українські герої завдають ударів по окупаційних силах РФ на всіх рубежах оборони.

Воїни 28 ОМБр завдали удару по скупченню російських військових і техніки. Як результат, було знищено розрахунок ПЗРК і бронетранспортер ворога.

Відео бойової роботи опублікували на фейсбук-сторінці бригади.

Окрім згаданої бронетехніки та ПЗРК, українські сили знищили особовий склад росіян.

Скільки ж їх ще треба перетворити на бавовну. До останнього на нашій землі – підписали відео захисники.

Раніше воїни 28 ОМБр показали видовищне знищення російського РСЗВ "Ураган", який використовується рашистами для обстрілу житлових кварталів мирних українських міст. Для управління вогнем артилерії було залучено український БПЛА "Фурія".

Також Лицарі Зимового Походу ділилися відео, як ББМ окупантів підірвався на міні. У результаті техніка росіян перетворилася в купу металу, а екіпаж – у "добриво".

Вас також можуть зацікавити новини: