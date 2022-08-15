Наразі відомо про ліквідацію 12 окупантів та знищення однієї БМП.

Загарбники знову рахують власні втрати на Херсонщині. Цього разу морські піхотинці ЗСУ завдали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

Зазначається, що на Херсонському напрямку, під час проведення розвідки в районі відповідальності морські піхотинці нанесли вогневе ураження по виявленим об’єктам та техніці противника. Наразі, розвідувальні підрозділи морської піхоти збирають інформацію стосовно ймовірних втрат російських окупантів.

Також цього ж дня артилерія ВМС ЗСУ вдарила по скупченню особового складу та техніки окупантів. Наразі відомо про ліквідацію 12 загарбників та знищення однієї БМП. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Наступні 2 тижні будуть вирішальними для окупантів на Херсонщині

Про це повідомив депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань. У зв'язку з цим окупанти активізували авіацію, продовжили нічні незаконні обшуки і затримання, а також посилили тиск на місцевих, зокрема медиків і вчителів.

За словами Хланя, росіяни рахують 200-х і 300-х, бо по області вправно відпрацьовують ЗСУ і HIMARS. Він зазначив, що пошкоджені мости не дають росіянам можливості підвезти підкріплення, пальне та їжу. Своєю чергою понтонні переправи повільні, тому об’єми зовсім не ті, які їм потрібні.

Раніше стало відомо, що після підриву мостів в Херсонській області "керівники" місцевих окупантів почали тікати в Мелітополь.

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