"Очі" української артилерії вправно вполювали позиції російських окупаційних військ на південному напрямку.

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу відзвітували про знищення ворожого РСЗВ "Ураган", який використовується рашистами для обстрілу житлових кварталів мирних українських міст.

Видовищне знищення ворожої РСЗВ вдалося зафіксувати на відео.

Як розповіли військові, для управління вогнем артилерії було залучено український БПЛА "Фурія", який й виявив позиції російських окупаційних військ на південному напрямку.

"Фурія – то богиня помсти. Про неї чули з древньоримської міфології, та живе вона в українському небі. Її місія чітка: знайти ворога та скерувати на нього вогонь – написали наші захисники.

Окремо у дописі бригада відзначила Благодійний Фонд Сергія Притули, який і передав бійцям "Фурію".

Раніше бригада князя Мономаха ділилася відео, як вони зі "Стугни" підсмажили російський "Урал" з окупантами. Техніка не стояла на місці, а знаходилася в русі, однак це не завадило оператору ПТРК влучити в ціль.

Також УНІАН повідомляв, що бійці 54-ї бригади приземлили рідкісний російський БПЛА "Орлан-30". Цей пристрій є модифікованою версією основного розвідувального БПЛА російських загарбників "Орлан-10" та насамперед відрізняється більшою операційною висотою.

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