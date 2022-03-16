Starstreak - британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять.

Міністр оборони Британії Бен Воллес підтвердив передачу Збройних сил України високошвидкісних переносних зенітно-ракетних комплексів STARStreak.

Про це повідомляє BBC.

"Ми їх постачаємо. Вони відправляться на театр воєнних дій", - сказав Воллес.

Раніше він вже анонсував передачу цих озброєнь і уточнював, що "це залишається в рамках визначення оборонної зброї, але дозволяє українським силам краще захищати своє небо".

Воллес не уточнив кількість переданих STARStreak.

За словами Воллеса, Британія вже поставила Україні 3615 одиниць протитанкової зброї, а також незабаром поставить невелику партію протитанкових ракет Javelin.

Starstreak - британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять.

Starstreak вважається найшвидшою в світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

Як писав УНІАН, президент Джо Байден повідомив, що США найближчим часом передадуть Україні оборонну допомогу на $1 млрд, вона включає 800 систем ППО та 9 тис протитанкових комплексів, безпілотники, 7 тис. одиниць стрілецької зброї та 20 млн боєприпасів до них.

Повідомляється, що Україні поставлять американські БПЛА-камікадзе Switchblade 300 та Switchblade 600. Вони призначені для ураження як техніки, так і піхоти.

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