Відсутність ротації російських підрозділів також негативно впливає на моральний дух окупантів.

Британська розвідка пояснила причини нездатності російських загарбницьких військ успішно наступати на фронті під час війни проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

"Сьогодні, 21 вересня 2023 року, річниця з дня оголошення російським президентом Володимиром Путіним про "часткову мобілізацію" у 2022 році, яка передбачала призов близько 300 тисяч російських резервістів для служби в Україні", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, як зазначає розвідка, 15 вересня 2023 року голова комітету Держаної думи РФ з питань оборони і колишній генерал Андрій Картаполов підтвердив, що мобілізований особовий склад зобов'язаний служити увесь час так званої "спеціальної воєнної операції" (так в РФ називають геноцидну війну проти України).

Крім того, у новому визнанні суворої ситуації на фронті, він також сказав, що під час служби видається неможливим здійснити ротацію персоналу з їхньої операційної зони.

"Імовірно, що відсутність регулярної ротації підрозділів з бойової служби є одним із найбільш важливих факторів, що сприяють низькому моральному духу росіян і нездатності російської армії проводити підготовку більш високого рівня з часу вторгнення. Досить імовірно, що брак такої підготовки посилює труднощі Росії у проведенні успішних складних наступальних операцій", - наголошує розвідка.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив, що у Кремлі розглядають сценарій оголошення повноцінної публічної мобілізації росіян на війну проти України. Це пов'язано з великими втратами окупантів на фронті.

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