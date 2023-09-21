Британська розвідка пояснила причини нездатності російських загарбницьких військ успішно наступати на фронті під час війни проти України.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.
"Сьогодні, 21 вересня 2023 року, річниця з дня оголошення російським президентом Володимиром Путіним про "часткову мобілізацію" у 2022 році, яка передбачала призов близько 300 тисяч російських резервістів для служби в Україні", - йдеться у повідомленні.
При цьому, як зазначає розвідка, 15 вересня 2023 року голова комітету Держаної думи РФ з питань оборони і колишній генерал Андрій Картаполов підтвердив, що мобілізований особовий склад зобов'язаний служити увесь час так званої "спеціальної воєнної операції" (так в РФ називають геноцидну війну проти України).
Крім того, у новому визнанні суворої ситуації на фронті, він також сказав, що під час служби видається неможливим здійснити ротацію персоналу з їхньої операційної зони.
"Імовірно, що відсутність регулярної ротації підрозділів з бойової служби є одним із найбільш важливих факторів, що сприяють низькому моральному духу росіян і нездатності російської армії проводити підготовку більш високого рівня з часу вторгнення. Досить імовірно, що брак такої підготовки посилює труднощі Росії у проведенні успішних складних наступальних операцій", - наголошує розвідка.
Мобілізація в Росії
Як повідомляв УНІАН, 19 вересня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив, що у Кремлі розглядають сценарій оголошення повноцінної публічної мобілізації росіян на війну проти України. Це пов'язано з великими втратами окупантів на фронті.