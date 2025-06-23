Спецпризначенці системно знижують бойовий потенціал РФ і досягають у цьому значних результатів.

Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України вважається одним із найефективніших серед Сил оборони. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ЦСО "А" знищено 1610 танків російських окупантів. Про це повідомила прес-служба СБУ з нагоди 31-ї річниці з дня створення Центру.

За словами очільника Служби безпеки Василя Малюка, спецпризначенці Центру системно знижують бойовий потенціал РФ і досягають у цьому значних результатів.

"Кожен шостий танк, вражений Силами оборони України, – це результат СБУ, а на рахунку саме ЦСО "А" їх вже 1610. І ця цифра лише зростатиме!", – підкреслив він.

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Зокрема, за даними прес-служби, з початку повномасштабної агресії і станом на 20 червня 2025 року усі підрозділи СБУ уразили 1972 російські танки, з них 1610 — на рахунку саме ЦСО "А".

Загалом на рахунку ЦСО "А" — "відмінусованої" ворожої техніки на понад 5,5 мільярда доларів США: танки, бойові машини, системи ППО, РЕБи та інше обладнання (без урахування збитків внаслідок спецоперації СБУ "Павутина").

Серед техніки рашистів, яку уразили бійці ЦСО "А" СБУ (станом на 20 червня 2025 року):

1610 танків;

2878 ББМ;

229 РСЗВ;

2655 артилерійських систем;

329 систем ППО;

367 систем РЕБ/РЕР;

1937 БпЛА;

4 гелікоптери.

"Нещодавній, або, як прийнято говорити у військових, "крайній" приклад – ураження 41 літака стратегічної авіації РФ. Я навмисно акцентую на слові "крайній", адже ця спецоперація точно не остання. Просто зараз ми плануємо для ворога нові сюрпризи, які реалізуємо, зокрема, силами бійців ЦСО "А" та інших побратимів", - підкреслив Малюк.

Унікальна спецоперація СБУ "Павутина" - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію, її назвали "Павутина". Одночасно було уражено чотири військові аеродроми у тилу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" та "Белая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Для проведення спецоперації "Павутина" використали БпЛА, які були спеціально розроблені та виготовлені інженерами СБУ. Ці дрони - унікальна розробка спецслужби із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, в режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації.

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