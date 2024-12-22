Мешканців будинку евакуювали.

Вночі 22 грудня російські окупаційні війська вчергове атакують Україну ударними дронами. У Броварах Київської області через падіння уламків виникла пожежа в багатоповерхівці, повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Сьогодні близько 00:45 внаслідок ворожої атаки БПЛА сталося загоряння даху однієї з багатоповерхівок у м.Бровари. На місце оперативно прибули рятувальники. Пожежу вдалося швидко локалізувати. Мешканців будинку евакуювали", – йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих поки не надходила.

Відео дня

Раніше начальник Київської ОВА Роман Кравченко повідомив, що внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху 25-типоверхового житлового будинку. Тоді він не уточнював назву населеного пункту, де це сталося.

Станом на 01:30 пожежу на даху багатоповерхівки було ліквідовано. Служби продовжують працювати на місці, заявили згодом у КОВА.

Атаки РФ по Україні

Ввечері 20 грудня росіяни атакували Харків безпілотниками. Ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Салтівському районі міста. На місці виникла пожежа, фіксувалися руйнування перших двох поверхів будівлі.

Вранці 20 грудня під ударом був і Київ. Росіяни вдарили по столиці балістикою. Повідомлялося про пошкодження в різних районах міста, зокрема постраждали посольства шести країн.

Крім того, того дня росіяни масовано атакували Херсон та передмістя. У той момент російські ДРГ намагалися прорватися на правий берег Дніпра у Херсонській області.

Вас також можуть зацікавити новини: