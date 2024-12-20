Внаслідок удару були поранені четверо людей, серед яких - 12-річна дівчинка.

У п'ятницю ввечері, 20 грудня, російські окупанти атакували ударним БПЛА дев'ятиповерхівку в Салтівському районі Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, на місці виникла пожежа, є руйнування перших двох поверхів будівлі.

"Усі служби працюють над ліквідацією наслідків", - написав Синєгубов.

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Згодом він уточнив, що внаслідок удару були поранені четверо людей, серед яких - 12-річна дівчинка:

"Три людини - із гострими реакціями на стрес. У дівчинки легке осколкове поранення. Наразі триває ліквідація пожежі на 1 та другому поверхах. Площа займання - 30 квадратних метрів. Проводиться обстеження будинку та опитування щодо розселення людей".

Удари РФ по Україні - останні новини

20 грудня РФ вдарила по Україні "Іскандерами" і "шахедами". Вранці окупанти атакували балістикою столицю, завдавши значних пошкоджень у низці районів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок нічного ракетного-дронового удару уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

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