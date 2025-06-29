Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об’єкта.

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження складів боєприпасів російських окупантів у Брянській області РФ 28 червня.

"В рамках зниження наступальних спроможностей противника, 28 червня підрозділи Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів російського агресора", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області РФ – колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

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"Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об’єкту. Результати уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", – додали в Генштабі.

Ураження ворожих обʼєктів: інші новини

Служба безпеки України провела успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Було атаковано аеродром "Кіровське". За даними спецслужби, внаслідок атаки знищено три ворожих гелікоптери та комплекс "Панцир-С1".

Кілька днів тому також повідомлялося, що дрони ГУР підпалили склади зберігання ракетного палива на Брянщині. Джерела УНІАН в розвідці повідомили, що причиною вибухів та пожежі на військових складах у Брянську стали дрони типу "Бобер", "Баклан" та "Обрій".

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