Дрони уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ.

Ударні безпілотники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони вранці 28 червня атакували військові об’єкти російської армії у Брянську.

Про це УНІАН повідомило джерело в розвідці. За словами співрозмовника, місцеві ЗМІ писали, що у Брянську було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї.

"Ой, как 2 раза жахнуло! Взялись за нас конкретно", - місцеві пабліки рясніють повідомленнями мешканців, які чули прольоти невідомих БпЛА та сильні вибухи.

Водночас, місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону зйомки та публікації відео "наслідків роботи ППО".

Джерела наголосили, що ГУР продовжує операцію з демілітаризації країни-агресора, і сьогодні дрони уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ.

Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється.

Удари по РФ

26 червня ударні БпЛА ГУР вразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ у Брянську.

Спочатку місцеві пабліки повідомили про прольоти невідомих БпЛА. Пізніше жителі Брянська почали скаржитися на вибухи та на пожежу в одному з районів міста. Дехто з місцевих навіть не приховував точної локації та обʼєкту ураження.

Причиною вибухів та пожежі на військових складах у Брянську стали дрони типу "Бобер", "Баклан" та "Обрій".

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