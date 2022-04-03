Росія гірша за ІДІЛ, наголосив Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів.

Про це глава МЗС України заявив у неділю, 3 квітня, в ефірі британського радіо Times UK radio, інформує Telegram-канал МЗС.

Міністр підкреслив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах задля притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства.

Кулеба повідомив, що МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.

"Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. Росія гірша за ІДІЛ", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, перед цим Кулеба заявив, що "бучанська різанина" була навмисною, росіяни прагнуть знищити якомога більше українців.

Він озвучив вимогу до G7: запровадити ембарго на нафту, газ, вугілля; закрити всі порти для російських суден і товарів; відключити всі російські банкі від SWIFT.

Звільнення Бучі: що відомо

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

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