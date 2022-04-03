Міністр вимагає від G7: запровадити ембарго на нафту, газ, вугілля; закрити всі порти для російських суден і товарів; відключити всіх російських банків від SWIFT.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "бучанська різанина" була навмисною, росіяни прагнуть знищити якомога більше українців.

Про це він повідомив у Twitter.

"Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми маємо зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій від G7 вже зараз", - зазначив Кулеба.

Зокрема, міністр вимагає ембарго на нафту, газ, вугілля; закриття всіх портів для російських суден і товарів, відключення всіх російських банків від SWIFT.

Звільнення Бучі: що відомо

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

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