Глава ГУР вважає, що на засіданні Ради зі стратегічного розвитку 22 серпня осоромився з "неіснуючим годинником" скоріше двійник Путіна.

Глава ГУР Кирило Буданов припустив, що 22 серпня на засіданні Ради зі стратегічного розвитку РФ зганьбився з "неіснуючим годинником" скоріше двійник Путіна, а не справжній диктатор.

В цьому контексті очільник Головного управління розвідки України натякнув, що реального Путіна в його "звичному вигляді" востаннє бачили 26 червня 2022 року. Таким чином Буданов відповів на зустрічне запитання журналістки "Крим Реалії", чи взагалі Путін все ще живий.

"Я не знаю, що вам відповісти... Той (Путін - УНІАН), якого всі звикли сприймати, востаннє його бачили приблизно 26 червня 2022 року", - вказав Буданов.

Йдеться про ролик з конфузом Путіна, який розійшовся мемами у мережі від 22 серпня - на засіданні Ради зі стратегічного розвитку РФ диктатор подивився на своє зап'ястя, наче перевіряючи час на "неіснуючому" ручному годиннику.

"Вчорашнє відео, де він дивиться на неіснуючий годинник... А це реальний Путін?", - запитала журналістка.

У відповідь Буданов запропонував залишити це на розсуд фантазії й водночас натякнув:

"Мені здається, що не дуже (реальний Путін - УНІАН)".

Як зазначив глава ГУР, окрім версії про смерть, про яку згадала журналістика, можливо, Путін просто не хоче з'являтися нікому на очі.

Буданов розповів, що живе в одному кабінеті з дружиною

Нагадаємо, що в тому ж інтерв'ю Буданов вразив українців історією про те, як підтримує відносини з дружиною під час війни.

За словами глави ГУР, моменти "людського щастя" - завжди з ним: вони разом з дружиною Маріанною мешкають в одному кабінеті. При цьому Буданов уточнив, що Маріанна не має ніякого фахового відношення до ГУР й не є частиною Управління.

Вас також можуть зацікавити новини: