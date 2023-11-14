На його думку, скоро почнуться руйнівні процеси усередині російської держави, суспільства й економіки.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що 2025 може запустити руйнівні процеси всередині Російської Федерації.

Як він пояснив у коментарі NV, поки що країна-агресорка зберігає економічну стійкість, але "реальні проблеми" вона відчує вже через рік.

"Так, ми спостерігаємо у них масштабну кризу пального, різке подорожчання харчових продуктів та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу", — зазначив Буданов.

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За його словами, виробничі ланцюжки в Росії поки не зруйновані й здатні зберігатися ще не один рік.

"Але втома від війни серед росіян стрімко зростає, також стрімко скорочується населення, зокрема й чоловіче, хоча це не означає, що у Путіна виникнуть проблеми з гарматним м'ясом", — заявив розвідник.

На думку очільника ГУР, зараз необхідно слухати економістів, які моделюють ситуації. Буданов сподівається, що 2025 рік стане переломним у контексті руйнівних процесів усередині російської держави, суспільства й економіки.

"Це не прогноз, а очікування. Сьогодні, виходячи з наявних факторів, ймовірність є. Але не забувайте, що війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також накладатимуться на ситуацію і сильно змінюватимуть попередні розрахунки. Це виклик, з яким уже зіткнулися провідні аналітики світу", – підсумував він.

Війна в Україні - що чекає на Росію

Дещо раніше очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що наступний рік стане "вирішальним" у війні проти Росії. Наближається переломний момент.

Бізнесмен-мільярдер Олег Дерипаска, якого називають "улюбленим олігархом" президента Росії Володимира Путіна, здивований стійкістю Росії до санкцій, введених після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

На думку експертів, Росія загрузне в дефіциті палива. Екс-міністр економіки Росії, доктор економічних наук Андрій Нечаєв відзначився коментарем про кризову ситуацію в РФ після введення санкцій. На його переконання, зараз РФ "у ж*пі".

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