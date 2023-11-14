Російські загарбники перекидають свої кораблі з окупованого Криму в Новоросійськ (Краснодарський край).
Про це повідомляє партизанський рух українців і кримських татар "Атеш". Вони опублікували у своєму Telegram-каналі відповідні знімки. "Нам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ і техніки противника в порту "Кавказ". Війська надалі будуть доставлені в Новоросійськ", - йдеться в повідомленні.
За даними агентів руху зі складу військових Чорноморського флоту Збройних сил РФ, у лавах загарбників паніка. Таким чином вони намагаються врятувати кораблі від нових ракетних ударів.
Удари по флоту РФ: останні новини
Як відомо, з початку повномасштабної війни Україні вдалося знищити і завдати шкоди понад 20 російським військовим судам.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що українські дрони вразили "Адмірал Макаров", "Іван Голубець", "Іван Хурс", "Сергій Котов", "Нафтовий маяк", "Акулу" і "арну".
Раніше стало відомо, що Росія має намір зробити новим місцем базування Чорноморського флоту окуповану частину території Грузії. Про це минулого місяця заявив так званий "президент" Абхазії Аслан Бжанія.