Окупанти побоюються нових ударів по своєму флоту.

Російські загарбники перекидають свої кораблі з окупованого Криму в Новоросійськ (Краснодарський край).

Про це повідомляє партизанський рух українців і кримських татар "Атеш". Вони опублікували у своєму Telegram-каналі відповідні знімки. "Нам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ і техніки противника в порту "Кавказ". Війська надалі будуть доставлені в Новоросійськ", - йдеться в повідомленні.

За даними агентів руху зі складу військових Чорноморського флоту Збройних сил РФ, у лавах загарбників паніка. Таким чином вони намагаються врятувати кораблі від нових ракетних ударів.

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Удари по флоту РФ: останні новини

Як відомо, з початку повномасштабної війни Україні вдалося знищити і завдати шкоди понад 20 російським військовим судам.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що українські дрони вразили "Адмірал Макаров", "Іван Голубець", "Іван Хурс", "Сергій Котов", "Нафтовий маяк", "Акулу" і "арну".

Раніше стало відомо, що Росія має намір зробити новим місцем базування Чорноморського флоту окуповану частину території Грузії. Про це минулого місяця заявив так званий "президент" Абхазії Аслан Бжанія.

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