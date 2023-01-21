Чутки про смерть Путіна існуватимуть постійно, а їхній вплив навіть посилюватиметься, впевнений правозахисник.

Навряд чи російського диктатора Володимира Путіна не існує фізично. Втім, у нього точно є оперативні дублери, які виконують свої функції на публіці.

Як повідомив в інтерв'ю OBOZREVATEL російський правозахисник Марк Фейгін, президент України Володимир Зеленський майстерно потролив Путіна, засумнівавшись у його існуванні. Однак немає підтвердженої інформації про те, що диктатора вже немає серед живих.

"Навіть якщо припустити, що Путіна як такого немає, засобом перевірки не є поява його публічного аватара. Як визначити – двійник це чи ні? Але я не дотримуюсь теорії про те, що є двійники Путіна, які замінюють його публічно. Я вважаю, що двійники точно є, але вони, як і в радянській практиці, відіграють роль оперативного дублера, коли треба зійти з трапу літака, зробити протокольну зйомку в різних місцях на тлі якихось об'єктів, посидіти в машині. Але голос, мімічні риси та все решта – їх не повториш", - сказав Фейгін.

Відео дня

На його переконання, тролінг Зеленського був доречним, адже й у Кремлі вдаються до цієї тактики, називаючи українського лідера нацистом.

"Я все-таки думаю, що публічний Путін – це той самий Путін, який був десять і двадцять років тому. Там, де він говорить, де він із кимось спілкується. Але речі, які відбуваються з Путіним, дивні. І всі ці чутки про те, що, можливо, Путін не живий, пов'язані з тим, що він повністю ізольований. Путіна переведено у розряд фантома – свідомо самим Путіним та його оточенням", - додав Фейгін.

За його словами, чутки про смерть Путіна існуватимуть постійно, а їхній вплив навіть посилюватиметься. Це пов'язано з тим, що диктатор сидить у бункері й усе робить через конференц-зв'язок.

"Тому навіщо дивуватися з того, що такі чутки можуть мати під собою переконливий ґрунт. Бо немає реального Путіна. Він як напіввіртуальна фігура", - додав правозахисник.

Чи живий Путін?

Раніше Володимир Зеленський у Давосі на "Українському сніданку" висловився про Володимира Путіна та керівництво Росії. Президент України не впевнений, що Володимир Путін живий і не зовсім розуміє, з ким з РФ говорити і про що.

Прес-секретар лідер РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков спробував розвіяти сумніви президента України Володимира Зеленського щодо того, живий він чи ні.

Зокрема, він заявив, що Путін і РФ "є і будуть". "Зрозуміло, що і Росія, і Путін - це для України, і для Зеленського - це велика проблема. І зрозуміло, що чисто психологічно пан Зеленський вважав за краще б, щоб ні Росії, ні Путіна не було", - стверджував Пєсков.

Тим часом в інформаційному просторі все частіше з'являються згадки про двійників Путіна. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що Путін використовує щонайменше трьох двійників. Для більшої схожості з очільником Кремля їм зробили пластичні операції.

Вас також можуть зацікавити новини: