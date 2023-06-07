При цьому він зауважив, що негайною реакцією Британії на цю атаку було надання гуманітарної допомоги.

Росіяни досягнуть "нового дна", якщо з'ясується, що Кремль відповідальний за руйнування Каховської дамби.

Про це заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, повідомляє Sky News. Він уточнив, що розвідувальні служби ще не зробили остаточного висновку про те, чи стоїть президент РФ Володимир Путін за підривом Каховської ГЕС.

"Якщо це зроблено навмисно, то, на мою думку, це буде найбільша атака на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни, і це продемонструє нове дно, яке ми побачимо від російської агресії", – сказав він.

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"Атаки на цивільну інфраструктуру є жахливими і неправильними. Ми вже бачили подібні випадки в цій війні, але поки що рано робити остаточні висновки", - вказав Сунак.

При цьому він зауважив, що негайною реакцією Британії на цю атаку було надання гуманітарної допомоги.

"Ми вже виділили фінансування на підтримку ООН і Червоного Хреста для реагування на подібні ситуації", – сказав він. "І зараз вони мають можливість спрямувати їх на гуманітарну допомогу та евакуацію в цьому регіоні"- пояснив Сунак.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти зруйнували Каховську ГЕС в ніч на 6 червня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що це є спланованим терактом з боку росіян.

А верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що війна РФ проти України, після підриву греблі Каховської ГЕС, досягла нового рівня.

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