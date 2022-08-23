За словами Жданова, Путін одразу би запропонував вирішувати питання у переговорному процесі.

НАТО може вступити у війну в Україні і чекає, коли РФ дасть для цього привід.

Про це в ефірі каналу FREEДОМ розповів полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Олег Жданов.

"Початково, Путіну хотілося б, щоб НАТО взяв участь у цій війні, за однієї умови. Він же завжди хоче контролювати ситуацію, мрія Путіна, щоб НАТО зробив перший крок щодо вступу у цю війну. А далі, розуміючи, що воювати з НАТО - це самогубство, Путін одразу би запропонував вирішувати питання у переговорному процесі... Україна в цьому випадку була би розмінною монетою в переговорах РФ та Альянсу", - заявив Жданов.

На його думку, Альянс сьогодні взяв курс на те, що готовий вступити у війну, але чекають першого удару з боку Росії.

"Попередження НАТО, що якщо радіація потрапить на одну з країн НАТО, якщо станеться викид радіації на ЗАЕС, то НАТО це буде розцінювати як напад. Для Путіна це неприйнятний варіант. Він розуміє, що війну з НАТО він не витягне за економічних умов. Бо тоді НАТО введе санкції, про які ми з вами можемо тільки мріяти. Завалять економіку РФ у раховані тижні, а може й дні", - додав Жданов.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков вважає за можливе закінчити війну з Росією до кінця цього року.

В Інституті вивчення війни водночас кажуть, що Кремль готується до затяжної війни з наміром захопити набагато більшу частину України, ніж Донбас.

Вас також можуть зацікавити новини: